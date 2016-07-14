

Evlilik hazırlığında olan bir vatandaş, kız tarafının kendisinden 300 gram altın talep ettiğini ancak bunu alacak gücünün olmaması nedeniyle kiraladığını kaydetti.



Bir kuyumcu ise talep edilen altını haftalık 300-400 TL'ye kiraya verdiğini anlattı.







Batman'da 'kiralık altın' sektörü gün geçtikçe büyüyor. Evlilik hazırlığı yapan ancak hem altın fiyatlarının yüksek olması hem de maddi durumları nedeniyle altın alamayan çiftler, kiralama yöntemine başvuruyor. Kuyumculara giderek, düğün haftalarında altın kiralayan çiftler, bunun karşılığında 300-400 TL ödüyor. Bu durum hem yeni evlenecek çiftlerin hem de altın satamadıkları gerekçesiyle kuyumcuların işlerine yarıyor.







ARTIK KİMSE ALTIN ALMIYOR







Kiralarını ödeyemedikleri için böyle bir yola başvurduklarını belirten kuyumcu esnafı İlham Işık, "Altın fiyatlarının yükselişi bizi perişan etti. Artık kimse altın almıyor. Müşterilerimizin çoğu altını ödünç alıyor. Bu yüzden çok sıkıntı çekiyoruz. Kiramızı ödemeyecek duruma geldik. Yakın olan güvenilir müşterilerimiz altın kiralıyorlar. Haftalık kiralama bedeli 300 ile 400 TL" dedi.