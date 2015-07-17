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altında 5 yıldır böylesi görülmedi!

ALTINDA 5 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ!

Altın, Çin'in rezervlerine ilişkin verileri piyasaya sunması ile 5 yılın en düşüğüne yakın seyrediyor.

Tarih : 17 Temmuz 2015, 20:30
Puan Ver : Altında 5 Yıldır Böylesi Görülmedi!(7/10)7


Altın, Çin'in rezervlerine ilişkin verileri piyasaya sunması ile 5 yılın en düşüğüne yakın seyrediyor.



Altın, Çin'in rezervlerine ilişkin verileri 2009'dan bu yana ilk kez piyasaya sunması ile 5 yılın en düşüğüne yakın seyrediyor.



Altının onsu şu saatlerde 1.141 dolardan işlem görüyor. Fiyatlar son 7 günde gerilerken, Kasım 2014'ten bu yana en uzun süreli kayıp dönemi kaydedildi.



Frankfurt'taki Commerzbank AG analisti Carsten Fritsch, “Fiyatlar şu aşamada bu verileri dikkate tam olarak almadı. Piyasaların gösterdiği reaksiyon yeterli seviyede değil” yorumunu yaptı.



Çin Merkez Bankası, ülke rezervinin 1658 metrik ton olduğunu bildirdi. Çin'in açıkladığı verilere göre, 2009'dan bu yana altın rezervi yüzde 57 yükseldi. Öte yandan Londra'daki Dünya Altın Konseyi verilerine göre Çin, ülke stokları bazında Rusya'yı geçerek beşinci en büyük ülke durumuna geldi.








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