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altın yunanistan'dan haber bekliyor

ALTIN YUNANİSTAN'DAN HABER BEKLİYOR

Altın, Yunanistan'ın borç krizinin görüşüleceği acil zirve öncesi, Asya hisse senetlerindeki toparlanmayla birlikte, ons başına 1,200 dolar seviyesinin altına düştü. Platin 16 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Tarih : 22 Haziran 2015, 15:25
Puan Ver : Altın Yunanistan'dan Haber Bekliyor(7/10)7


Altın, Yunanistan'ın borç krizinin görüşüleceği acil zirve öncesi, Asya hisse senetlerindeki toparlanmayla birlikte, ons başına 1,200 dolar seviyesinin altına düştü. Platin 16 ayın en düşük seviyesine geriledi.


 


Spot altın yüzde 0.4 düşerek, Singapur saati ile 15:04'te ons başına 1,195.87 dolara indi. Metal üst üste iki hafta yükseldi. Altın geçen hafta, Fed'in faiz artırımlarında kademeli bir tutum takınacağını kaydetmesinin ardından 1,205.80 dolara çıkarak 28 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.







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