ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ! İŞTE ÇEYREKTE SON DURUM
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 161,6 lira seviyesinde dengelendi.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 azalışla 161,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 161,6 lira seviyelerinde dengelendi.
ÇEYREK 265 LİRA, CUMHURİYET BİN 82 LİRA
Gram altın, bugüne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 161,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.082 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.323 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: haberinburada
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