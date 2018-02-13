ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ! İŞTE ÇEYREKTE SON DURUM
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyesinde dengelendi.
Dün altının ons fiyatındaki değer kazançlarına karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 161,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi.
ÇEYREK 266 LİRA, CUMHURİYET BİN 85 LİRA
Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 162 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.326 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kokoreççide Dehşet Saçan Polisler Hakkında Karar Verildi
- Kardak'a Yanaşan Yunan Botunu, Sahil Güvenlik Çarparak Engelledi
- Atiker Konyaspor Maçında Beşiktaş Taraftarı Olmayacak
- Erdoğan'dan Yunanistan'a Tarihi Uyarı: Haddini Aşanları İkaz Ediyoruz!
- Kritik Türkiye Ziyareti Öncesi Abd'li Bakandan Afrin Çıkışı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kaçak Avcı Aslanlara Yem Oldu, Geriye Sadece Kafası Kaldı
- Böyle Hataya Can Kurban! Hesabına Yanlışlıkla 2 Trilyon Euro Yattı
- Hollandalı Bakan Kendi Kendini İfşa Etti! Putin Görüşmesi Yalanlandı
- Gözaltına Alınan Eski Cumhurbaşkanı Ukrayna'dan Sınır Dışı Edildi
- Putin Ve Trump, İsrail- Filistin Krizinin Çözümünü Görüştü
Bu Haberle İlgili Yorumlar