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Altın yükselişe geçti! İşte çeyrekte son durum

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ! İŞTE ÇEYREKTE SON DURUM

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 13 Şubat 2018, 11:00
Puan Ver : Altın Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum(7/10)3

Dün altının ons fiyatındaki değer kazançlarına karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 161,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi.

ÇEYREK 266 LİRA, CUMHURİYET BİN 85 LİRA

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 162 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.326 dolardan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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