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Altın yükselişe geçti! İşte çeyrekte son durum

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ! İŞTE ÇEYREKTE SON DURUM

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 155,8 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 21 Aralık 2017, 14:10
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Dün, 155,2-156,2 dar bandında hareket eden altının gram fiyatı günü yatay seyirle 155,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından 155,8 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 256 LİRA, CUMHURİYET BİN 44 LİRA

Gram altın bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,15 yükselişle 155,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını bin 44 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında güne yatay seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.265,2 dolardan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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