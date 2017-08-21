ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ! İŞTE ÇEYREĞİN FİYATI
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı 145 liranın üzerinde haftaya başlarken çeyrek altın ise 239 liradan alıcı buluyor.
Altının gram fiyatı küresel piyasalarda artan risk algısına paralel yükselişe geçerek 145 liranın üzerinde işlem görüyor. Cuma günü 147,3 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı bu seviyelerden gelen kar satışlarının etkisiyle düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 145,3 liradan tamamladı.
ÇEYREK 239 TL, CUMHURİYET 976 TL
Küresel piyasalarda artan risk algısı nedeniyle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 145,8 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239, Cumhuriyet altını 976 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise cuma günü 9 ay aradan sonra ilk defa 1.300 doların üzerine yükselmesinin haftayı yüzde 0,28 azalışla 1.284,49 dolardan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 1.287,76 dolardan alıcı buluyor.
Kaynak: haberinburada
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