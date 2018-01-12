Mardin'de Turizm Rekoru Kırıldı! Ziyaretçi Sayısı 600 Bini Buldu
Güdüm Kiti Teber'de Testler Tamamlandı
Dünya Kupasına Katılacak Olan İran Milli Takımı Yılmaz Vural'a Teklifte Bulundu
Gökhan Ünal 3. Lige Transfer Oluyor
Psg Kaptanı Thiago Silva, Kampa Geç Katılan Cavani'ye Ateş Püskürdü
Havalar Soğudu, Hamsi Fiyatları Yarı Yarıya Düştü
Zuckerberg, Facebook'u Yeniden Şekillendirecek
Gaziantepspor'da Oktay Derelioğlu Dönemi Resmen Başladı
Beşiktaş Cenk Tosun'un Boşluğunu İbrahimovic İle Doldurmak İstiyor
Galatasaray'da İkinci Oktay Mahmuti Dönemi Resmen Başladı
Rusya, Kripto Paraları Denetlemek İçin Harekete Geçti
Neymar'ın Real Madrid'den Talebi Olay Oldu!
Arda Turan'ın Menajeri Ahmet Bulut: Bir Çok Teklif Aldık
Türkiye'nin En Büyük Kayak Tesisi, Kaçkar Dağları'na Yapılacak
Merkez Bankasının Yıl Sonu Dolar Tahmini 4,11 Lira
Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte Ölümden Döndü
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce: Cenk Tosun Kadroda Yer Alacak
Gomis'ten Evra Sözleri: Bana Galatasaray'ı Anlattı
Galatasaraylı Sofiane Feghouli: Tudor'un Gönderilmesinde Futbolcuların Da Payı Var
Fransa'da Gol Çizgisi Teknolojisi Sınıfta Kaldı

Altın Yükselişe Geçti

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 161,5 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 12 Ocak 2018, 13:00
Puan Ver : Altın Yükselişe Geçti(7/10)3

Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 160,3 seviyesinden tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 161,5 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 264 LİRA, CUMHURİYET BİN 77 LİRA

Gram altın, haftanın son işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,75 artışla 161,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını bin 77 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da 1.330 dolar ile yaklaşık 4 ayın zirvesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kazancıyla 1.329 alıcı buluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Altın  Yükselişe  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER