ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 161,5 lira seviyesinde dengelendi.
Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 160,3 seviyesinden tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 161,5 lira seviyesinde dengelendi.
ÇEYREK 264 LİRA, CUMHURİYET BİN 77 LİRA
Gram altın, haftanın son işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,75 artışla 161,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını bin 77 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da 1.330 dolar ile yaklaşık 4 ayın zirvesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kazancıyla 1.329 alıcı buluyor.
Kaynak: haberinburada
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