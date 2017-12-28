ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ
İstanbul Kapalıçarşı'da, altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 158,6 lira seviyesinde dengelendi.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki pozitif seyre paralel 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 158,2 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,61 değer kazancıyla 158,1 liradan tamamladı.
ÇEYREK 260 LİRA, CUMHURİYET BİN 61 LİRA
Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,32 değer kazancıyla 158,6 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını bin 61 liradan satılıyor.
Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden pozitif etkilenen altının ons fiyatı, sabah saatlerinde son bir ayın en yüksek seviyesi olan 1.292,7 doları görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.291,1 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: haberinburada
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