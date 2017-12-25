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Altın Yükselişe Geçti

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 156,2 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 25 Aralık 2017, 14:00
Puan Ver : Altın Yükselişe Geçti(8/10)4

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 156 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 156,2 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 256 LİRA, CUMHURİYET BİN 46 LİRA

Gram altın, yılın son haftasına yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 156,2 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını bin 46 liradan satılıyor.

Son 2 haftadır yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.274,98 dolardan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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