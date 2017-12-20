

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 155,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 156 lira seviyesinde dengelendi.



ÇEYREK 256 LİRA, CUMHURİYET BİN 44 LİRA



Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 156 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını bin 44 liradan satılıyor.



Hafta başından bu yana alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda yüzde 0,10 değer kazancıyla 1.263,5 dolardan işlem görüyor.



























Kaynak: haberinburada



