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altın yerinde sayıyor

ALTIN YERİNDE SAYIYOR

Altının gram fiyatı,kazançlarını koruyarak 121,85 lira seviyelerinde dengelendi.

Tarih : 18 Mayıs 2016, 12:47
Puan Ver : Altın Yerinde Sayıyor(5/10)5


Hafta başında, özellikle küresel piyasalarda azalan risk iştahının  etkisiyle 123,52 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, 123 liranın üzerinde etkisini artıran kar satışları ve döviz kurundaki  gerileyişle kazançlarının bir kısmını geri vererek dün günü 121,88 liradan tamamladı.



Bugün saat 10.25 itibarıyla dünkü kapanışa göre yatay bir seyir  izleyen gram altın, 121,85 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 200  liradan, Cumhuriyet altını ise 815 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 gerileyişle 1.272  dolar seviyesinden alıcı buluyor.



Analistler, bu akşam ABD'de açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi  (FOMC) toplantı tutanaklarının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici  olacağını ifade ederek, teknik açısında altının ons fiyatında 1.270 dolar  seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade ediyor.



Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, iki haftadır emtia  fiyatlarında yükselişlerin devam ettiğini belirterek, "Bu yükselişlerden en çok  dikkati çekenler arasında petrol ve altın var. Dün altının ons fiyatının ABD verilerine göre hareket ettiğini gözlemledik. Emtia piyasalarında kar  satışlarının başlayabileceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.








Etiketler: Altın  Yerinde  Sayıyor    haber

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