

Hafta başında, özellikle küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle 123,52 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, 123 liranın üzerinde etkisini artıran kar satışları ve döviz kurundaki gerileyişle kazançlarının bir kısmını geri vererek dün günü 121,88 liradan tamamladı.







Bugün saat 10.25 itibarıyla dünkü kapanışa göre yatay bir seyir izleyen gram altın, 121,85 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 200 liradan, Cumhuriyet altını ise 815 liradan satılıyor.







Altının ons fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 gerileyişle 1.272 dolar seviyesinden alıcı buluyor.







Analistler, bu akşam ABD'de açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açısında altının ons fiyatında 1.270 dolar seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade ediyor.







Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, iki haftadır emtia fiyatlarında yükselişlerin devam ettiğini belirterek, "Bu yükselişlerden en çok dikkati çekenler arasında petrol ve altın var. Dün altının ons fiyatının ABD verilerine göre hareket ettiğini gözlemledik. Emtia piyasalarında kar satışlarının başlayabileceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.