ALTIN YEDİ HAFTANIN EN DÜŞÜĞÜNDE
Altın fiyatları Fed'in faizleri önümüzdeki aylarda artırabileceği beklentileriyle beraber yedi haftanın en düşük seviyesini gördü.
Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 yükselerek 1,227.90 dolar olsa da seans içerisinde 1,223 dolara kadar gerileyerek 7 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.
ÇEYREK ALTIN DÜN 193 TL'DEN SATILIYORDU
Geçtiğimiz haftalarda altındaki yükselişe paralel olarak Kapalıçarşı'da da hareketlilik yaşanmıştı. Çeyrek altın fiyatları 201 liraya kadar yükselmişti. Dünkü düşüşün ardından çeyrekte de fiyat düşüşü oldu ve 193 liraya kadar geriledi.
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