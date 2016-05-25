O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

altın yedi haftanın en düşüğünde

ALTIN YEDİ HAFTANIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Altın fiyatları Fed'in faizleri önümüzdeki aylarda artırabileceği beklentileriyle beraber yedi haftanın en düşük seviyesini gördü.

Tarih : 25 Mayıs 2016, 10:15
Puan Ver : Altın Yedi Haftanın En Düşüğünde(8/10)6


Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 yükselerek 1,227.90 dolar olsa da seans içerisinde 1,223 dolara kadar gerileyerek 7 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.



ÇEYREK ALTIN DÜN 193 TL'DEN SATILIYORDU



Geçtiğimiz haftalarda altındaki yükselişe paralel olarak Kapalıçarşı'da da hareketlilik yaşanmıştı. Çeyrek altın fiyatları 201 liraya kadar yükselmişti. Dünkü düşüşün ardından çeyrekte de fiyat düşüşü oldu ve 193 liraya kadar geriledi.








Etiketler: Altın  Yedi  Haftanın  En  Düşüğünde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER