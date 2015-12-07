

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'ye finansal destek sağladığı için kuyuma devredilen Koza Holding şirketlerinin uluslararası suç örgütlerinin parasını da akladığına yönelik önemli bağlantılar ve bulgulara ulaştı.







Şirketlerin sadece yurtdışına para kaçırmadığı bu ağlardan gelen milyarlarca doları da akladıkları görüldü. Ankara Sulh Ceza Hâkimliği, soruşturmayı yürüten Başsavcılığın talebi üzerine ekimde Koza Grubu'na ait şirketlere kayyum atarken, bilirkişi raporundaki tespitler ışığında soruşturma derinleştirildi. Şirketlerin tüm bankacılık işlemleri, yurtdışına para transferleri, paralel yapıyla ilişkili vakıflar ve şirketlerle finans bağlantısı bir bir ortaya çıkmaya başladı. El konulan dijital ve yazılı materyaller üzerinde yapılan incelemelerde uluslararası bağlantılar da saptandı.