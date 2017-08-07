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Altın tüm zamanların aylık rekorunu kırdı

ALTIN TÜM ZAMANLARIN AYLIK REKORUNU KIRDI

Türkiye'nin altın ithalatı, temmuzda 62,8 ton ile Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nın kurulduğu 1995'ten bu yana aylık bazda en yüksek ithalat rakamına ulaştı.

Tarih : 07 Ağustos 2017, 15:00
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nın kurulduğu 1995 yılından bu yana aylık bazda en yüksek ithalat rakamına temmuzda ulaşıldı. Geçen ay gerçekleştirilen altın ithalatı, 62,8 ton ile aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdı.

7 AYDA 237 TON ALTIN İTHALATI

Yılın 7 ayında ulaşılan rakam ise 2004, 2005 ve 2013 hariç tüm yılları geride bıraktı. Ocak-temmuz dönemindeki 237,6 tonluk altın ithalatı, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 7 aylık ithalat rakamı da oldu.

"TÜRKİYE'YE DOĞRU KAYAN BİR TRAFİK VAR"

Bu arada, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, geçen ay Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yarıyıl değerlendirme toplantısında soruları yanıtlarken, Türkiye'nin, dünya altın ticaretinde merkez olmak istediğini belirterek, "Hem işlenmiş hem külçe altında... Bunun için çalışıyoruz. Burada ülkelerin koyduğu vergiden dolayı Türkiye'ye doğru kayan bir trafik var. Bunu yöneteceğiz ve sonuçlarından da büyük faydalar sağlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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