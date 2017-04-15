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altın tırmanışa geçti!

ALTIN TIRMANIŞA GEÇTİ!

Altının kilogramı 152 bin 500 liraya yükseldi.

Tarih : 15 Nisan 2017, 12:05
Puan Ver : Altın Tırmanışa Geçti!(9/10)8


Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 152 bin 500 liraya yükseldi.



Altın piyasasında, 13 işlemde 18 milyon 498 bin 710,72 liralık ve 57 işlemde 48 milyon 587 bin 384,44 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 1 milyon 49 bin 837,91 liralık ve 1 işlemde 299 bin 1,94 dolarlık işlem hacmi görüldü.



 



kaynak:ahaber








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