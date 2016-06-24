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altın tepe taklak çeyrek 193 lira

ALTIN TEPE TAKLAK ÇEYREK 193 LİRA

İngiltere'deki referandumun etkisiyle içerde yaşanan bahar havası altını da etkiledi.

Tarih : 24 Haziran 2016, 09:44
Puan Ver : Altın Tepe Taklak Çeyrek 193 Lira(6/10)5


İngiltere'deki referandumun etkisiyle içerde yaşanan bahar havası altını da etkiledi. Borsadaki yükseliş ve dolardaki düşüşten sonra altının gram fiyatı, düşüşünü 4'üncü güne taşıdı. Hafta başından bu yana İngiltere'deki referanduma bağlı olarak yaşanan küresel piyasalarda artan risk iştahı ile düşüşünü devam ettiren altının gramı 116 liraya geriledi. Altının ons fiyatı da düşüş eğilimini sürdürerek dün geçen hafta kapanışına göre yaklaşık yüzde 2.5 değer kaybetti ve 1.268 dolar seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 193 lira, Cumhuriyet altını ise 783 liradan satıldı.








Etiketler: Altın  Tepe  Taklak  Çeyrek  193  Lira    haber

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