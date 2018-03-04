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Altın Şubat'ta yatırımcısını üzdü

ALTIN ŞUBAT'TA YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Altının ons fiyatındaki değer kayıplarından negatif etkilenen altının gram fiyatı, Şubat'ta yüzde 1'e yakın değer kaybederek yatırımcısını üzdü.

Tarih : 04 Mart 2018, 16:00
Puan Ver : Altın Şubat'ta Yatırımcısını Üzdü(9/10)5

Küresel piyasalarda azalan siyasi ve jeopolitik risklerin ve değer kazanan doların etkisiyle altın fiyatları Şubat ayında satıcılı bir seyir izledi. Şubat'ta bin 361 dolara kadar yükselmesine karşı bu seviyede tutunamayan altının ons fiyatı bin 307 dolara kadar gerilerken, aylık bazda şubatı yüzde 2,11 azalışla 1.317,7 dolardan tamamladı. Altının gram fiyatı da aynı dönemde tarihi zirvesi olan 165 lirayı test etmesinin ardından, ons fiyatındaki düşüşlere paralel değer kaybetti. Bu dönemde yüzde 1'e yakın değer kaybeden altının gram fiyatı 161 liradan ayı tamamlarken yatırımcısını üzdü.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE SAKİN SEYİR İZLEDİ

AA Finans Analisti İslam Memiş konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2017 yılında yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatların bu yılın ilk çeyreğinde sakin bir seyirde işlemler gerçekleştirdiğini söyledi.

Memiş, ABD hisse senetlerinde ve dolar endeksinde yaşanan yükselişler, jeopolitik risk algısının zayıflaması, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin beklentileri karşılaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2018 yılında dört kez faiz artırım beklentisinin altının ons fiyatında düşüşlere neden olduğunu dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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