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altın, son 5,5 yılın en düşük seviyesini gördü

ALTIN, SON 5,5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.073,40 dolara gerileyerek son 5,5 yılın en düşük seviyesini gördü.

Tarih : 20 Temmuz 2015, 15:02
Puan Ver : Altın, Son 5,5 Yılın En Düşük Seviyesini Gördü(5/10)7


Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in faizlerin bu yıl kademeli olarak artırılabileceğine yönelik açıklamaları ve dolar endeksinin 98,06 ile son üç ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının etkisiyle altının onsu sert düşüşünü sürdürüyor.



Haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1.133,70 dolardan başlarken, FED etkisinin devam etmesine ilave olarak Çin piyasasında gerçekleştirilen 5 tonluk altın satışı ve Çin'in beklentilerin altında altın rezervi tuttuğunu açıklaması altın fiyatındaki düşüşe ivme kazandırdı. Gün içinde 1.073,40 dolar ile Şubat 2010'dan bu yana en düşük seviyesini gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.115 dolar düzeyinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise 97,86 liradan alıcı buluyor.








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