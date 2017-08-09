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Altın son 2 ayın zirvesini gördü

ALTIN SON 2 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Altının gram fiyatı, ABD ve Kuzey Kore yönetimlerinin yaptıkları sert açıklamaların ardından, 145 lirayı aşarak son 2 ayın zirvesini gördü.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 17:30
Puan Ver : Altın Son 2 Ayın Zirvesini Gördü(10/10)6

Altının gram fiyatı, ABD ve Kuzey Kore yönetimlerinin yaptıkları sert açıklamaların ardından 2 ayın en yüksek seviyesi olan 145 lirayı aştı. Dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 143,2 lira seviyesinden tamamlayan gram altın, bugün 145,3 liraya çıkarak 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ÇEYREK 239 TL, CUMHURİYET 975 TL

Gram altın, saat 15.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 145,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239, Cumhuriyet altını 975 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.276 dolarla 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 1 yükselişle 1.274,3 dolardan alıcı buluyor.

SERT AÇIKLAMALAR ALTININ YÜKSELİŞİNİ TETİKLİYOR

Analistler, dün ABD-Kuzey Kore gerginliğinden dolayı yükseliş trendine giren altın fiyatlarının, taraflardan gelen sert açıklamaların devam etmesi ile bugüne de taşındığını belirterek, teknik açıdan kısa vadeli direnç seviyelerinin kırıldığını ifade etti.

ABD ve Kuzey Kore tarafından gelecek haber ve açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağına değinen analistler, altının ons fiyatında 1.275 dolar direncinin üzerinde kapanış yapılması durumunda alımların güçleneceğini ve 1.296 seviyelerinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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