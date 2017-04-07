

Altın fiyatları, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın basın mensuplarına Suriye liderini devirmek için bir koalisyon kurmaya yönelik adımların yolda olduğunu açıklamasının ardından, ABD'nin kimyasal silah kullanarak çok sayıda sivilin ölümüne yol açan Esad rejimine yönelik füze saldırısı düzenlemesi sonrası gelen güvenli liman alımları ile ralli yaptı.







Altının onsu yüzde 1.4 yükselişle ons başına 1,269.46 dolar ile Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından 1,266.29 dolara geldi. Metal üst üste dördüncü haftayı da yükselişle geçmeye yöneldi ve bu yıl yüzde 10 değer kazandı. Madencilik hisseleri de değer kazandı. Avustralya'da Newcrest Mining Ltd. hisseleri yüzde 3.2 yükseldi.







kaynak:milliyet