ALTIN SAKİN SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe sakin seyirle başlamasının ardından 161,8 lira seviyesinde dengelendi.
Dün altının ons fiyatından bulduğu destekle 162 liranın üzerine çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 161,9 liradan kapattı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından 161,8 lira seviyelerinde dengelendi.
ÇEYREK 266 LİRA, CUMHURİYET BİN 84 LİRA
Gram altın, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen altında 161,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.084 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 1.323 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: haberinburada
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