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Altın Sakin Seyrini Sürdürüyor

ALTIN SAKİN SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe sakin başlamasının ardından 155,8 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 22 Aralık 2017, 16:00
Puan Ver : Altın Sakin Seyrini Sürdürüyor(5/10)1

Dün, 155,2-156,0 dar bandında hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 155,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay başlamasının ardından 155,8 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 256 LİRA, CUMHURİYET BİN 44 LİRA

Gram altın bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,15 yükselişle 155,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını bin 44 liradan satılıyor.

Hafta başından beri yükseliş eğiliminde olan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.267,3 dolardan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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