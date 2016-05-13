

Altının gram fiyatı, yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 121,60 lirayı gördü. Kapalıçarşı'da saat 10.20 itibarıyla çeyrek altın 200 liradan, Cumhuriyet altını ise 813 liradan satılıyor.







Dün özellikle altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 121 liranın üzerinde tutunamayan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,82 azalışla 120,3 liradan tamamlamıştı.







Gram altın, bugün dolar kurundaki artış ve altının ons fiyatının dünkü kayıplarını geri almasıyla yükselişe geçerek 121,6 liraya yükselmesinin ardından, saat 10.20 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 1,05 primle 121,4 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1.274 dolar seviyesinden alıcı buluyor.







Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yurt içinde altının gram fiyatının dolar kurundan aldığı destekle tarihi zirvelerine yaklaştığını belirterek, "Ancak altın fiyatları için bu seviyelerin satış fırsatı olduğu bir dönemden geçtiğimizi düşünüyoruz" dedi.







Altının ons fiyatının, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) haziran ayı toplantısına kadar dalgalı bir seyir izleyebileceğini ifade eden Memiş, teknik olarak genel görünümün negatif olduğunu dile getiriyor.







Memiş, altının gram fiyatında dolar kuruna bağlı hareketlerin süreceğini, bu nedenle olası düşüşlerin kısa vadede 118 lira ile sınırlı kalabileceğini dile getirerek, yükselişlerde ise 122 liranın güçlü direnç seviyesi olduğunu kaydediyor.