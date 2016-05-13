O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

altın rekora göz kırpıyor!

ALTIN REKORA GÖZ KIRPIYOR!

Altının gram fiyatı, yüzde 1`in üzerinde artışla 121,60 liraya yükseldi. Kapalıçarşı`da saat 10.20 itibarıyla çeyrek altın 200 liradan, Cumhuriyet altını ise 813 liradan satılıyor.

Tarih : 13 Mayıs 2016, 11:14
Puan Ver : Altın Rekora Göz Kırpıyor!(9/10)7


Altının gram fiyatı, yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 121,60 lirayı gördü. Kapalıçarşı'da saat 10.20 itibarıyla çeyrek altın 200 liradan, Cumhuriyet altını ise 813 liradan satılıyor.



Dün özellikle altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 121 liranın üzerinde tutunamayan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,82 azalışla 120,3 liradan tamamlamıştı.



Gram altın, bugün dolar kurundaki artış ve altının ons fiyatının dünkü kayıplarını geri almasıyla yükselişe geçerek 121,6 liraya yükselmesinin ardından, saat 10.20 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 1,05 primle 121,4 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1.274 dolar seviyesinden alıcı buluyor.



Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yurt içinde altının gram fiyatının dolar kurundan aldığı destekle tarihi zirvelerine yaklaştığını belirterek, "Ancak altın fiyatları için bu seviyelerin satış fırsatı olduğu bir dönemden geçtiğimizi düşünüyoruz" dedi.



Altının ons fiyatının, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) haziran ayı toplantısına kadar dalgalı bir seyir izleyebileceğini ifade eden Memiş, teknik olarak genel görünümün negatif olduğunu dile getiriyor.



Memiş, altının gram fiyatında dolar kuruna bağlı hareketlerin süreceğini, bu nedenle olası düşüşlerin kısa vadede 118 lira ile sınırlı kalabileceğini dile getirerek, yükselişlerde ise 122 liranın güçlü direnç seviyesi olduğunu kaydediyor.








Etiketler: Altın  Rekora  Göz  Kırpıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER