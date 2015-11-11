

Festival ofisinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 52. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin uluslararası yarışma programı belli oldu. Uluslararası basında haklarında sıklıkla yazılar çıkan ve sinemaseverler arasında heyecan yaratan filmler, Türkiye'de ilk kez Antalya'da seyirciyle buluşacak.



Tribeca Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu, en iyi görüntü yönetimi ve en iyi kurgu dallarında ödüllerin sahibi olan Jeppe Ronde'nin yönettiği Danimarka yapımı 'Bringend', Moskova Film Festivali'nde seyirci ödülünü kazanan Gorap Radovanoviç'in yönetmenliğini yaptığı Sırbistan ve Almanya ortak yapımı 'Kuşatılmış/Enclave', Jessica Schiefuer'in 'Pojkarna' adlı romanından uyarlanan ve Alexandra-Therese Keining'in yönettiği İsveç yapımı 'Kayıp Kızlar/Girls Lost', Tokyo Film Festivali'nden en iyi yönetmen ve izleyici ödülleri ile ayrılan Mustafa Kara'nın yönettiği Türkiye ve Macaristan ortak yapımı 'Kalandar Soğuğu', gösterildiği Cannes Film Festivali'nde FIPRESCI ve Avenir ödüllerini kazanan Hindistan ve Fransa ortak yapımı Neeraj Ghaywan'ın yönettiği 'Masaan', Asia Pasific Screen Awards'ta UNESCO ödülüne layık görülen Şevket Emin Korki'nin yönettiği Almanya ve Irak ortak yapımı 'Taşa Yazılmış Hatıralar/Memories on Stone', Natalya Kudryashova'nın yönettiği Rusya yapımı 'Devrimciler/ Pioneer Heroes', Antalya Film Forum'un Work in Progress ödülünün sahibi Türkiye, Almanya ve Fransa ortak yapımı olan Özcan Alper'in yönettiği 'Rüzgarın Hatıraları', Berlin'de Altın Ayı için yarışan, Tribeca Film Festivali'nde Nora Ephron ödülünü kazanan Laura Bispuri'nin İtalya, İsviçre, Almanya, Arnavutluk, Kosova ve Fransa ortak yapımı 'Yeminli Bakire/Sworn Virgin' ile Gazze gençliğinin yetenekleriyle çevrelerini saran engelleri aşabileceklerinin bir kanıtı olan 10 yaşındaki şarkıcı Asaf'ın hikayesinin anlatıldığı Hani Ebu Essed'in yönettiği Filistin yapımı 'Popstar/The Idol' filmleri, uluslararası yarışma bölümünde yarışacak.



Bu yıl ilk kez en iyi film 50 bin avro ile ödüllendirilecek. Aynı zamanda yine ilk kez, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi müzik, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu kategorilerinde de ödül dağıtılacak. Uluslararası yarışmanın kazananları, 6 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilecek kapanış töreninde belli olacak.



