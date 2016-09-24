ALTIN PİYASASINDA ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı hareketli bir fiyat dalgası ile geçirdi. Piyasanın en gözde yatırım aracı Çeyrek altın ise fiyatlarında artış gösterdi ve 210 lira sınırına dayandı.
Çeyrek altın fiyatları bu hafta değer kazanarak yükselişe geçti. Altın fiyatlarının düşmesiyle
bir dönem fiyatı 204 lira olan çeyrek altın fiyatları, bu hafta değer kazanarak yatırımcısını
sevindirdi. Altın piyasasında en çok talep gösterilen ürünlerden olan çeyrek altın,
fiyatlarındaki inişli çıkışlı hareket ile yatırımcıyı tedirgin ediyordu. Peki çeyrek altın
fiyatları bu haftayı kaç lira ile kapattı. İşte altın fiyatlarındaki son durum
Çeyrek altın piyasada 209 lira civarında işlem görürken, Yarım altın 418, Cumhuriyet Ata Lira
851 liradan işlem görüyor.
Altının gramı yatay seyrediyor. Altının gram fiyatı yatay seyirle 126,6 liradan alıcı
buluyor.
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