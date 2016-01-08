ALTIN PİYASALARIN YATIŞMASIYLA DÜŞTÜ
Altın, hisse senedi piyasalarının sakinleşmesi ile birlikte haftalık kazancını biraz daralttı
Altın, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) yuan referans kurunu düşürmekten kaçınması ve bununla, ABD hisse senetlerinin tarihinin en kötü yılın ilk dört günlük başlangıcını yapmasının ardından piyasalara olumlu sinyal göndermesi ile birlikte, Ağustos ayından bu yana en iyi haftalık kazancının bir kısmını geri verdi.
Spot altın yüzde0.6 düşüşle, Singapur saati ile 10:24'te ons başına 1,102.34 dolara indi. Fiyatlar bu hafta yüzde 3.9 yükseldi.
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