

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketli anlar Pazartesi günü itibari ile yine devam ediyor. 'Çeyrek altın ne kadar' sorusu bugün yine sıkça aratılmaya başladı.16 Ocak Pazartesi bugün altın fiyatları için doğru adrestesiniz. 2017 güncel çeyrek altın fiyatlarına ve gram altın fiyatına sabah.com.tr'den ulaşabileceksiniz. İşte tüm detaylar...







2017 yılına girilmesi ile beraber altın fiyatlarındaki hareketlilik giderek artmaya başladı. Özellikle son günlerde artışa geçen çeyrek altın fiyatları çoğu vatandaşı tedirgin etti. 16 Ocak Pazartesi günü 'çeyrek altın ne kadar oldu?' sorusu bugün yine gündem oldu. Altın fiyatlarını güncel olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Çeyrek altın fiyatları anlık olarak bu başlık altında güncellenmektedir. İşte detaylar...







ÇEYTREK ALTIN NE KADAR? 16 OCAK PAZARTESİ







Çeyrek altın 16 Ocak Pazartesi gününe alış fiyatı 232,0768, satış fiyatı ise 237,3407 olarak başladı. Altının gram fiyatı ise şu sıralar 145, 3306 olarak satılıyor.







`KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN TALEBİ ARTACAK`







Dünya Altın Konseyi raporunda küresel piyasalarda altın talebinin artacağı belirtildi.







Dünya Altın Konseyi, artan politik ve jeopolitik risklerin, kurlardaki değer kaybının, artan enflasyon beklentilerinin, hisse senedi piyasalarındaki aşırı değerlenmelerin, Asya piyasalarındaki büyümenin ve yeni pazar alanlarının açılmasının bu yıl altına olan talebi destekleyeceğini açıkladı.







Dünya Altın Konseyinin "2017 Görünümü Küresel Ekonomik Trendler ve Altına Etkileri " raporu yayımlandı. Raporda, geçen yıl birçok yatırımcının altın piyasasına geri dönüş yaptığı belirtildi. Doların bu yıl altına olan talebi sınırlandırabileceğine dair endişelerin olduğu ifade edilen raporda ancak 6 faktörün bu yıl altına olan talebi destekleyeceği aktarıldı.







Raporda, artan politik ve jeopolitik risklerin, kurlardaki değer kaybının, artan enflasyon beklentilerinin, hisse senedi piyasalarındaki aşırı değerlenmelerin, Asya piyasalarındaki büyümenin ve yeni pazar alanlarının açılmasının bu yıl altına olan talebi destekleyeceği dile getirildi.







Politik risklerin arttığı anlatılan raporda, bu yıl Hollanda, Fransa ve Almanya'da gerçekleştirilecek seçimler, İngiltere'de yapılacak Brexit görüşmeleri ve ABD'de başkan seçilen Donald Trump'dan kaynaklanacak endişelerden dolayı altının güvenli liman olarak kullanılabileceği vurgulandı.







Raporda, para politikasının ABD ve dünyanın geri kalanı olarak ikiye ayrıldığı kaydedildi. ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını sıkılaştıracağı beklentilerinin bulunduğuna vurgu yapılan raporda, diğer merkez bankalarının ise böyle bir niyetinin olmadığı ifade edildi.







Politika farklılıklarından dolayı avro ve sterlin üzerinde düşüş baskısı olabileceği öngörüsünde bulunulan raporda, kurlardaki bu değer kaybıyla yatırımcıların değer kaybeden para birimlerinden kaçıp altına yönelebileceği aktarıldı.







kaynak:sabah