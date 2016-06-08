

Altının ons fiyatı 1.253,58 dolar ile son iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.







Dün 1.247-1.235 dolar aralığında dalgalanan altının ons fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.244 dolardan tamamladı.







Bugün 1.253,58 dolar ile 23 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkan ons altın, saat 10.55 itibarıyla 1.252 dolardan alıcı buluyor. Altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,6 yükselişle 116,56 liradan işlem görüyor.







Analistler, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına ilişkin beklentilerin azalmasının yatırımcıların risk iştahını artırdığını, bunun da dolar üzerinde baskıya neden olduğunu belirtiyor. Dolar endeksindeki değer kaybının altın fiyatlarını desteklediğini aktaran analistler, 15 Haziran'daki Fed toplantısına kadar piyasalardaki dalgalanmaların sürebileceğini ifade ediyor.







AA Finans Analisti İslam Memiş, dün altının ons fiyatının 1.235 dolar ve gram fiyatının 115 lira seviyelerine kadar geri çekildiğini anımsatarak, "Altının ons fiyatının geri çekilmelerde asıl hedef noktasının 1.220 dolar seviyesi olduğunu düşünüyoruz. Direnç ise 1.258 dolar seviyesinde bulunuyor. Altının gram fiyatında ise destek seviyesinin 114 lira, direnç seviyesinin 120 lira olduğunu tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.







Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 192 lira, Cumhuriyet altını ise 782 liradan satılıyor.