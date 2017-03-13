

Suudi Arabistan 1971'den bu yana Japonya'ya ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirirken, Kral Salman'ı Haneda Havalimanı'na inişinde Japon Veliaht Prensi Naruhito karşıladı.



Japonya'nın en büyük petrol tedarikçisi olan Suudi Arabistan, ihracatta petrol bağımlılıktan kurtulmak için bu ziyaret sırasında Japonya Başbakan Shinzo Abe ile teknoloji konusunda alışveriş imkânlarını da ele alacak.







kaynak:habertürk