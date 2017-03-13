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altın kaplama uçaktan 506 ton bagajla indi!

ALTIN KAPLAMA UÇAKTAN 506 TON BAGAJLA İNDİ!

Altın kaplama uçaktan tonlarca bagajla Endonezya'ya inmesiyle çok konuşulan Suudi Arabistan Kralı Salman, son durağı Japonya'ya giderken de bagajlarını ve maiyetini yanından ayırmadı.

Tarih : 13 Mart 2017, 17:29
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Japon basınına göre Tokyo'da bulunan otellerde Kral ve kafilesi için 1000 oda ayrıldığı fakat sayısı 1500'ü geçen kafile için yeterli araç bulunamadığı belirtiliyor.




Suudi Arabistan 1971'den bu yana Japonya'ya ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirirken, Kral Salman'ı Haneda Havalimanı'na inişinde Japon Veliaht Prensi Naruhito karşıladı.




Japonya'nın en büyük petrol tedarikçisi olan Suudi Arabistan, ihracatta petrol bağımlılıktan kurtulmak için bu ziyaret sırasında Japonya Başbakan Shinzo Abe ile teknoloji konusunda alışveriş imkânlarını da ele alacak.



 



kaynak:habertürk











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