

Türkiye'nin geçen yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 11,5 tonluk altın ithalatı, bu yılın ilk yarısında 2 katını aştı.







AA muhabirinin Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ilk yarısında 11,5 ton olan altın ithalatı, 2015 sonunda 48,7 ton ile 2010'dan bu yana en düşük seviyeye ulaştı.







Altın ithalatındaki düşüş, bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Ocakta 1 ton, şubatta 1,3 ton ve martta 1,7 ton olan ithalat, yılın ikinci çeyreğinde ise artışa geçti. 2015'in ilk yarısında yapılan altın ithalatının yüzde 70'i mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirildi.







Türkiye'nin altın ithalatı, mayısta 8,5 ton ile ilk çeyreğin 2 katı civarında gerçekleşirken, haziranda da 9,5 ton ile son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakamlar, bir önceki yılın aynı aylarına göre mayısta 5 katına, haziranda ise 6,6 katına çıktı.







Son 2 aydaki hızlı artışla birlikte Türkiye'nin altın ithalatı, 2015'in ocak-haziran döneminde 25,2 tona ulaştı. Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla altın ithalatında yaşanan artış yüzde 120 olarak hesaplandı.







'ALTINDA FİYATLARDAKİ ARTIŞA KARŞIN İHTİYAÇTAN DOLAYI ALIM VAR'







Uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükselişten dolayı geçen yılın ilk yarısında talebin sınırlı kaldığını, ikinci yarıda ise toparlanmanın başladığını kaydetti.







Geçen yılın ilk 6 ayında altın ithalatının çok düşük olduğuna işaret eden uzmanlar, "Vatandaşlar fiyatın yüksekliğine adapte olamadı. Bu yıl ise fiyatlardaki artışa karşın ihtiyaçtan dolayı alım oluyor ancak yatırım amaçlı alan yok. 2015'in ilk yarısına göre altın ithalatında 2 kat artış yaşanması, geçen yıl rakamın çok düşük olmasından kaynaklanıyor. Bakıldığında bu yılın ilk yarısında olağanüstü bir artış yok." değerlendirmesinde bulundu.







Uzmanlar, Ramazan öncesi başlayan talebin düğün sezonu olması dolayısıyla devam edeceğini düşündüklerini de bildirdi







'İRAN'A EKONOMİK AMBARGOLARIN KALDIRILMASI ALTIN İTHALATINI ARTIRDI'







İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Norayr İşler de kuyumculuk sektörünün yapısı gereği ekonomik ve siyasi gelişmelere çok hızlı tepki verdiğini belirterek, 2015'in sektör için kayıp bir yıl olduğunu söyledi.







Geçen yıl seçimler ve belirsizliklerin iç piyasada satışları olumsuz etkilerken, yakın Orta Doğu ve dünyadaki gelişmelerin de ihracatı sekteye uğrattığını ifade eden İşler, "2015'te iç piyasada sıkıntı yaşayan kuyumcular, bu yıl rotayı daha çok ihracata kaydırdı. İthalattaki artışın bir diğer nedeni de İran pazarında yaşanan olumlu gelişmeler. İran'a ekonomik ambargoların kaldırılması sektörümüzü de olumlu etkiledi ve altın ithalatının artışına yol açtı." şeklinde konuştu.







İşler, yılın ilk yarısında altın ithalatında yaşanan artışın bir diğer nedeninin de bir süredir hem iç hem dış piyasada ertelenen taleplerin harekete geçmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:







"Bir süredir sadece ülkemizde değil, dünyada da yaşanan olumsuz gelişmeler cebinde parası olan müşterilerin de alım yapma şevkini kırdı. Bu moral bozukluğunun yavaş yavaş kırıldığı yönünde işaretler alıyoruz.







Sektörümüz için en hareketli dönem düğün sezonu olarak tabir edilen yaz aylarıdır. Geçen yılki piyasa ve ticaret kaybından dolayı bu yıl, düğün sezonu daha önemli hale geldi. İthalat artışının iç pazarın bu artan talebinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Sektörümüz için hızlı bir ticaret dönemine başlıyoruz. Rusya ile ilişkiler de yeniden rayına girmeye başladı. İsrail ile yeni bir dönem başlıyor. Bu gelişmeler, altın ithalatını ve dolayısıyla ihracatımızın artışını sağlayacaktır. Tüm bu nedenler ışığında altın ithalatının artarak devam etmesini bekliyoruz."