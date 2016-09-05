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altın istihdamın ardından kazançlarını korudu

ALTIN İSTİHDAMIN ARDINDAN KAZANÇLARINI KORUDU

Altın, Cuma günü açıklanan ABD istihdam verisinin ardından Pazartesi günü kazançlarını korudu

Tarih : 05 Eylül 2016, 09:14
Puan Ver : Altın İstihdamın Ardından Kazançlarını Korudu(7/10)6


Spo piyasada işlem gören altın Pazartesi günü yatay seyrederek, Bloomberg verilerine göre Singapur saatiyle 11:01'de onz başına 1,324.75 dolar seviyesinden işlem gördü. Değerli metalin fiyatı Cuma günü yüzde 0.9 yükseldi ve 1,325.21 dolara kadar tırmanarak 23 Ağutos'tan bu ya görülen en yüksek kapanış fiyatını kaydetti.








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