ALTIN İSTİHDAMIN ARDINDAN KAZANÇLARINI KORUDU
Altın, Cuma günü açıklanan ABD istihdam verisinin ardından Pazartesi günü kazançlarını korudu
Spo piyasada işlem gören altın Pazartesi günü yatay seyrederek, Bloomberg verilerine göre Singapur saatiyle 11:01'de onz başına 1,324.75 dolar seviyesinden işlem gördü. Değerli metalin fiyatı Cuma günü yüzde 0.9 yükseldi ve 1,325.21 dolara kadar tırmanarak 23 Ağutos'tan bu ya görülen en yüksek kapanış fiyatını kaydetti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar