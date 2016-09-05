

Spo piyasada işlem gören altın Pazartesi günü yatay seyrederek, Bloomberg verilerine göre Singapur saatiyle 11:01'de onz başına 1,324.75 dolar seviyesinden işlem gördü. Değerli metalin fiyatı Cuma günü yüzde 0.9 yükseldi ve 1,325.21 dolara kadar tırmanarak 23 Ağutos'tan bu ya görülen en yüksek kapanış fiyatını kaydetti.