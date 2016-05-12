ALTIN İNİŞE GEÇTİ! ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaça satılıyor? Altının gram fiyatı ne oldu?
Altının gram fiyatı, yüzde 0,5 azalarak 120,60 liradan işlem görüyor.
Dün gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, 121,8 liraya kadar çıkmasının ardından günü 121,3 liradan tamamlamıştı.
Bugün altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle gerileyen gram altın 120 liradan alıcı buluyor. Altının onsu ise dün yüzde 0,87 yükselmesinin ardından bugün düşüşe geçerek 1.272 dolardan işlem görüyor.
Öte yandan çeyrek altın 198 liradan, Cumhuriyet altını ise 808 liradan satılıyor.
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