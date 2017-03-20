ALTIN İKİ HAFTANIN EN YÜKSEĞİNİ GÖRDÜ
Altın, ABD Merkez Bankası`nın faiz artırımını hızlandıracağına ilişkin endişelerin azalması ile birlikte yükselişini sürdürdü.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl üçten fazla faiz artırımı olabileceğine ilişkin endişeleri azaltmasının ardından yatırımcı güveninin güçlenmesi sonucu yükselişini dördüncü güne taşıdı.
Altının onsu yüzde 0.4 yükselişle ons başına 1,234.70 dolara kadar çıkarak 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 1,234.45 dolara geldi. Metal geçen hafta yüzde 1.7 yükseldi ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın 15 Mart'ta faiz kararı sonrası yaptığı basın toplantısındaki açıklamalarının ardından yüzde 1.7 yükselerek 6 Eylül'den bu yana en hızlı yükselişini gerçekleştirdi.
kaynak:gazetevatan
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