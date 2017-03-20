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Altın İki Haftanın En Yükseğini Gördü
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altın iki haftanın en yükseğini gördü

ALTIN İKİ HAFTANIN EN YÜKSEĞİNİ GÖRDÜ

Altın, ABD Merkez Bankası`nın faiz artırımını hızlandıracağına ilişkin endişelerin azalması ile birlikte yükselişini sürdürdü.

Tarih : 20 Mart 2017, 09:08
Puan Ver : Altın İki Haftanın En Yükseğini Gördü(10/10)10


Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl üçten fazla faiz artırımı olabileceğine ilişkin endişeleri azaltmasının ardından yatırımcı güveninin güçlenmesi sonucu yükselişini dördüncü güne taşıdı.



Altının onsu yüzde 0.4 yükselişle ons başına 1,234.70 dolara kadar çıkarak 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 1,234.45 dolara geldi. Metal geçen hafta yüzde 1.7 yükseldi ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın 15 Mart'ta faiz kararı sonrası yaptığı basın toplantısındaki açıklamalarının ardından yüzde 1.7 yükselerek 6 Eylül'den bu yana en hızlı yükselişini gerçekleştirdi.



 



kaynak:gazetevatan








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