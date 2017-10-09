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Altın Haftaya Yükselişle Başladı

ALTIN HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Altın fiyatları, Kuzey Kore ile artan tansiyonun Fed'in faiz yükselteceğine ilişkin beklentilere ağır basması ile yükseldi. Gram altın 152 liradan, çeyrek altın ise 250 liradan alıcı buldu.

Tarih : 09 Ekim 2017, 10:50
Puan Ver : Altın Haftaya Yükselişle Başladı(10/10)9


Altın fiyatları, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine ilişkin yenilenen endişelerin altına olan güvenli liman talebini canlandırması ve doları baskı altında bırakmasıyla bir haftadan uzun sürenin zirvesine yükseldi.



ÇEYREK 250 LİRA, CUMHURİYET 996 LİRA



Spot altının ons fiyatı seans başında 29 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.5 artışla 1,282.39 dolarda bulunuyor. ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.8 artışla 1,284.80 dolara yükseldi.



Altının gram fiyatı yüzde 3 yükselişle 152 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 4 yükselişle 250 liradan, cumhuriyet altını ise 996 liradan alıcı gördü.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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