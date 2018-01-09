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Altın haftaya sakin başladı! İşte çeyrekte son durum

ALTIN HAFTAYA SAKİN BAŞLADI! İŞTE ÇEYREKTE SON DURUM

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe sakin başlamasının ardından 158,5 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 09 Ocak 2018, 10:20
Puan Ver : Altın Haftaya Sakin Başladı! İşte Çeyrekte Son Durum(8/10)4

Geçen haftanın son işlem gününde, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 158,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 158,5 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 260 LİRA, CUMHURİYET BİN 61 LİRA

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 158,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını bin 61 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 4 haftalık yükseliş trendinin ardından yeni haftaya sakin başladı. Asya piyasalarında 1.317,5 doları gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.318,7 dolardan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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