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Altın Güne Yükselişle Başladı

ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 144,6 liradan işlem görüyor.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 11:30
Puan Ver : Altın Güne Yükselişle Başladı(8/10)4

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 144,6 liradan işlem görüyor. Dün 144,1-145,5 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 144,5 lira seviyesinden tamamladı.

ÇEYREK 238 TL, CUMHURİYET 968 TL

Gram altın, bugün saat 09.40 itibarıyla dolar/TL'deki yükselişe paralel yüzde 0,06 artışla 144,6 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını 968 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün en yüksek 1.282,2 ve en düşük 1.267,4 doları gördü. Bugüne 1.271,7 dolardan başlayan altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.270 doların üzerinde dengelendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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