

Geçen hafta yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, dün 1.287 dolara kadar yükseldikten sonra günü 1.283,95 dolardan tamamladı. Bugün güne yatay başlayan ons altın, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.278 dolardan alıcı buluyor.







Altının gram fiyatı ise dün 121 liraya kadar çıktıktan sonra günü 120,53 liradan tamamladı. Gram altın şu dakikalarda 120 liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor.







AA Finans Analisti İslam Memiş, altının yatırımcılar tarafından güvenli liman olma özelliğini korumaya devam ettiğini belirterek, "Altının ons fiyatı bugün de 1.280 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, yükselişlerin 1.300 dolara kadar devam edeceğinden bahsedebiliriz. Aşağı yönlü hareketlerde izleyeceğimiz ilk destek seviyesi 1.260 dolar olacaktır. Altının gram fiyatında düşüş yönünde bir beklentimiz olduğundan halen 116-117 lira seviyelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.







Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 198 lira, Cumhuriyet altını ise 805 liradan satılıyor.