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Altın güne düşüşle başladı! İşte çeyrekte son durum

ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI! İŞTE ÇEYREKTE SON DURUM

Amerika ile Türkiye arasındaki vize kriziyle birlikte yükselişe geçen altın fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 153 lira seviyelerinde dengelendi.

Tarih : 11 Ekim 2017, 12:50
Puan Ver : Altın Güne Düşüşle Başladı! İşte Çeyrekte Son Durum(6/10)2

Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 153 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, 3,70 seviyelerine çıkan dolar kurunun etkisiyle akşam saatlerinde yükselişe geçen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 153,7 liradan tamamladı.ÇEYREK ALTIN 251 LİRA, CUMHURİYET BİN 24 LİRA

Altının gram fiyatı bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 153 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 251 lira, Cumhuriyet altını da 1.024 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yatay seyirle 1.289,5 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR FED TOPLANTI TUTANAKLARINA ODAKLANDI

Piyasaların bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarına odaklandığını bildiren uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.270 doların destek, 1.310 doların direnç konumunda olduğunu belirterek, altının gram fiyatında ise kısa vadede 154 doların üzerinde kalıcılık sağlanmasını beklemediğini kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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