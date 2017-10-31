Dün 153,7 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 155,1 liradan tamamladı. Altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından ise 154,7 lira seviyelerinde dengelendi.

ÇEYREK 255 LİRA, CUMHURİYET BİN 37 LİRA

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybıyla 154,7 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 255, Cumhuriyet altını bin 37 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine yakın 1.276,37 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: haberinburada