ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 152,8 lira seviyesinden alıcı buluyor.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 153,6 liradan tamamladı. Bugün ise altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 152,8 lira seviyesinde dengelendi.
ÇEYREK 251 LİRA, CUMHURİYET BİN 23 LİRA
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 152,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 251 lira, Cumhuriyet altını da bin 23 liradan satılıyor.
Küresel piyasalarda güçlü seyreden dolardan negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.273,1 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Yeni Yıl Öncesinde Piyasa Hareketlendi! 2,5 Milyar Liralık Ciro Bekleniyor
- Yeni Emlak Taslağı Hayata Geçiyor! Komisyon Yüzde 3'te Sabitlenecek
- Cam Filmine Işık Geçirgenliğinin Yüzde 70 Olması Şartıyla İzin Verilecek
- Suriye'deki Teröristleri Türkiye Üzerinden Avrupa'ya Geçiren Kaçakçılar Tarife Değiştirdi
- İstanbul'a 5 Bin Yeni Polis Ve Bekçi Alınacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar