Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 153,6 liradan tamamladı. Bugün ise altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 152,8 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 251 LİRA, CUMHURİYET BİN 23 LİRA

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 152,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 251 lira, Cumhuriyet altını da bin 23 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda güçlü seyreden dolardan negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.273,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: haberinburada