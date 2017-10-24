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ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI


Altın Güne Düşüşle Başladı
Tarih : 24 Ekim 2017, 11:40
Puan Ver : Altın Güne Düşüşle Başladı(8/10)4

Dün yükseliş eğilimindeki dolar kurundan bulduğu destekle gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 153,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından 153 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 251 LİRA, CUMHURİYET BİN 23 LİRA

Altının gram fiyatı dünkü sert yükselişin ardından bugüne sınırlı da olsa değer kaybıyla başlayarak saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,15 azalışla 153 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 251 lira, Cumhuriyet altını da bin 23 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 1.281 dolardan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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