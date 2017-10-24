ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Dün yükseliş eğilimindeki dolar kurundan bulduğu destekle gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 153,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından 153 lira seviyesinde dengelendi.
ÇEYREK 251 LİRA, CUMHURİYET BİN 23 LİRA
Altının gram fiyatı dünkü sert yükselişin ardından bugüne sınırlı da olsa değer kaybıyla başlayarak saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,15 azalışla 153 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 251 lira, Cumhuriyet altını da bin 23 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında negatif seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 1.281 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar