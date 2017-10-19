ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
İstanbul Kapalıçarşı'da güne düşüşle başlayan altın 151,1 liradan alıcı buluyor.
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 151,1 lira seviyelerinde dengelendi. Dün yatay bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 151,5 liradan tamamladı.
ÇEYREK 248 LİRA, CUMHURİYET BİN 10 LİRA
Altının gram fiyatı, hafta başından bu yana devam eden düşüş eğilimini bugüne de taşıdı ve saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 151,1 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 248 lira, Cumhuriyet altını da bin 10 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında 1.276,8 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yatay seyirle 1.280,5 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: haberinburada
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