2018 Bütçesinde Toplam Harç Gelirleri Yüzde 27 Artacak
Abd'yi Karıştıran İddia: Melania Trump Dublör Mü Kullanıyor?
Kenan İmirzalıoğlu'nun Reddettiği Teklifi Kıvanç Tatlıtuğ Da Geri Çevirmiş
Altın Güne Düşüşle Başladı
Keremcem, Kendisinden 15 Yaş Küçük Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi
Küçükkaya'nın Bylock İftirasına Çok Sert Çıktı: Bizzat Takip Edeceğim
Abdullah Avcı'ya Basın Toplantısında İlginç Soru: Erdoğan Maçı İzleyecek Mi
Ampute Milli Takımı Eski Hocasına Verilen Maaş Geri İsteniyor
Avusturya Polisi, Havalimanındaki Türk Yolcuları Köpeklerle Aradı!
Barzani Ateşle Oynuyor! Kürtler, Kerkük'te Ayaklandı
Rıdvan Dilmen, Cenk Tosun'dan Ümidini Kesti: Daha Fazlasını Yapamaz
İngiltere Hükümeti Taraftarlarını Uyardı: Rusya'da Kadınlara Para Kaptırmayın
Messi'nin Çorabından Çıkarıp Ağzına Attığı Şey, Şaşkına Çevirdi
Galatasaray, Derbi Öncesi Prim Sistemini Kaldırdı
Bu Kaleci Dün Gece Tarihe Geçti
Uğur Akkuş'tan Eşiyle İlgili Bomba İddia: Oğluma, Kız Çocuğu Kıyafetleri Giydiriyor
Galatasaray'da Derbi Öncesi Yine Şov Var
Erdoğan, Baykal Ziyaretini Anlattı: Yanına Gittiğimde 'sağolun' Diyordu
Fenerbahçe Camiasını Yıkan Ölüm
Erdoğan'dan Belediye Başkanları İstifa Etmezse Ne Olur Sorusuna Cevap: Sonuçları Ağır Olur

Altın Güne Düşüşle Başladı

ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

İstanbul Kapalıçarşı'da güne düşüşle başlayan altın 151,1 liradan alıcı buluyor.

Tarih : 19 Ekim 2017, 11:20
Puan Ver : Altın Güne Düşüşle Başladı(8/10)4

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 151,1 lira seviyelerinde dengelendi. Dün yatay bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 151,5 liradan tamamladı.

ÇEYREK 248 LİRA, CUMHURİYET BİN 10 LİRA

Altının gram fiyatı, hafta başından bu yana devam eden düşüş eğilimini bugüne de taşıdı ve saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 151,1 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 248 lira, Cumhuriyet altını da bin 10 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında 1.276,8 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yatay seyirle 1.280,5 dolardan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Altın  Güne  Düşüşle  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER