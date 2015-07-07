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altın güçlü dolar ile düştü

ALTIN GÜÇLÜ DOLAR İLE DÜŞTÜ

Altın, yatırımcıların dikkatlerin Fed'in faiz artırımının zamanlamasına çevirmeleri ile birlikte değer kaybetti

Tarih : 07 Temmuz 2015, 09:45
Puan Ver : Altın Güçlü Dolar İle Düştü(8/10)8


Altın, Yunanistan krizinin yoğunlaştığı bir ortamda, yatırımcıların dikkatlerini Fed'in faiz artırımının zamanlamasına çevirmeleri ile birlikte, son üç gün içinde ilk kez aşağı yönde hareket etti.








Etiketler: Altın  Güçlü  Dolar  İle  Düştü    haber

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