ALTIN GÜÇLÜ DOLAR İLE DÜŞTÜ
Altın, yatırımcıların dikkatlerin Fed'in faiz artırımının zamanlamasına çevirmeleri ile birlikte değer kaybetti
Altın, Yunanistan krizinin yoğunlaştığı bir ortamda, yatırımcıların dikkatlerini Fed'in faiz artırımının zamanlamasına çevirmeleri ile birlikte, son üç gün içinde ilk kez aşağı yönde hareket etti.
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