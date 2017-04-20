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altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak 151 liranın altına geriledi.

Tarih : 20 Nisan 2017, 13:55
Puan Ver : Altın Fiyatlarında Son Durum(9/10)11


Dün, 152 lirayı gören altının gram fiyatı, bu seviyelerde tutunamayarak düşüşe geçti ve günü önceki kapanışına göre yüzde 0,46 değer kaybıyla 151,1 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, hafta başından beri devam eden düşüş trendini bugüne de taşıyarak 151 liranın altına geriledi ve saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 150,7 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 247 lira, Cumhuriyet altını 1.009 liradan satılıyor.



 



kaynak:ahaber








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