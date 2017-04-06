ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altının gram fiyatı, 149 lirayı aşarak yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü. Çeyrek altın 245 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında yükseliş yaşanıyor.
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak 148 lira sınırına gerilemesinin ardından dolar kurundaki artışla yükselişe geçti.
149,3 lira ile 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gören gram altın 148,9 lira seviyesinde dengelendi.
kaynak:ahaber
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