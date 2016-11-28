Küresel piyasada yaşanan hareketliliğe bağlı olarak son bir ay içerisinde büyük dalgalanmalar yaşayan altın fiyatları Kasım ayının bitimine kısa bir süre kala yükselişe geçti. İstanbul Kapalıçarşıda gram altın fiyatları 131,24 kuruştan satışa sunuluyor. Peki Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?



Altının onsu yüzde 0.9 düşüşle ons başına 1,171.18 dolar ile Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine inmesinin ardından 1,175.91 dolara geldi. Fiyatlar bu ay yüzde 8 düşerek, Haziran 2013'ten bu yana en kötü aylık performansını gerçekleştirmeye yöneldi.







Altın Kasım ayında, yatırımcıların yeni ABD başkanı Donald Trump'ın altyapı harcamalarını ARTıracağı ve ekonomiyi yeniden canlandıracağı beklentisi ile riskli varlıklara yönelmesi ile sert düştü, ve daha ucuz liman olan gümüş ayı piyasasına girdi. Trump'a ilişkin beklentiler ABD hisse senetlerinin art arda rekor seviyelere çıkmasını sağladı. FED Aralık ayında gerçekleştirilecek olan bu yılın son toplantısında para politikasını sıkılaştırmaya hazırlanıyor ve bu durum, en az 2005'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkan doları destekliyor.







kaynak:milliyet