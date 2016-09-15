ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ! ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA OLDU?
Altın fiyatları yükseldi mi! Çeyrek altın kaç lira oldu?
Kapalıçarşı'da 24 ayar has altın 126,78 liradan, 22 ayar bilezik 115.54 liradan, cumhuriyet altını 845,00 liradan, tam altın 856,44 liradan, yarım altın 414,28 liradan, çeyrek altın 207,14 liradan işlem görüyor.
Amerikan doları 2,9822 liradan, Euro ise 3,3567 liradan işlem görüyor...
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