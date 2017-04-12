Suriye ve Kuzey gerilimleri nedeniyle yatırımcılar altına yöneldi. Güvenli liman olarak bilinen altının onsu 1,277.35 dolara çıkarak son 5 ayın zirvesine çıktı.



Altın fiyatları, beş ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Altının onsu yüzde 1,277.35 dolar ile 1 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra 1,277.12 dolara geldi.







kaynak:hürriyet