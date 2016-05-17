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altın fiyatları tarihi zirvede, dolar fiyatları fırladı

ALTIN FİYATLARI TARİHİ ZİRVEDE, DOLAR FİYATLARI FIRLADI

Altın fiyatları dün tarihi zirvesini gördü. Altın yatırımcıları dün hareketli bir gün yaşadı.

Tarih : 17 Mayıs 2016, 10:16
Puan Ver : Altın Fiyatları Tarihi Zirvede, Dolar Fiyatları Fırladı(5/10)7


Altın fiyatları dün tarihi zirvesini gördü. Altın yatırımcıları dün hareketli bir gün yaşadı.Cuma günü 121,65 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 121,57 liradan tamamlamıştı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 201 liradan, Cumhuriyet altını 819 liradan satılıyor. Dolar, Türk Lirası karşısında küresel çaptaki değerlenmenin etkisiyle 29 Şubat'tan bu yana ilk kez 2,98 seviyesinin üzerine çıktı.



Gram altın, bugün altının ons fiyatının değer kazanması ve dolar kurundaki artışla yükselişe geçerek 122,55 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Dolar kurunun 2,97'nin üzerinde tutunamayarak 2,9640'a gerilemesi ile kazançlarının bir kısmını geri veren gram altın, saat 10.20 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 primle 122,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 201 liradan, Cumhuriyet altını 819 liradan satılıyor








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